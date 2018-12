Vereine ziehen für Markt alle Strippen

Stimmungsvoll: Während sich die Erwachsenen bei Glühwein und Punsch wärmten, hatten die Jungen und Mädchen beim Stockbrotbacken ihren Spaß. Foto: Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Sedelsberg. Zahlreiche Besucher lockte der Sedelsberger Weihnachtsmarkt am dritten Adventsssontag zwischen Canisiushaus und Sporthalle. Bis in die Abendstunden dauerte das bunte Treiben, bei dem sich die Menschen durch die Gassen der Budenstadt drängten, Ausschau nach kleinen Präsenten für den Gabentisch hielten oder aber einfach bei Glühwein, Punsch oder Feuerzangenbowle ein wenig plaudern und die vorweihnachtliche Stimmung genießen wollten. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 18. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.