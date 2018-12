Hilfsprojekt stand schon kurz vorm Aus

Blick in die Pläne: Georg Pugge (von links), Elisabeth Peter, Lisa Meyer, Kaplan „Asir“ und Franz Meyer. Foto:Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Nordkreis. Eigentlich war das Hilfsprojekt schon in trockenen Tüchern: Die Kirchengemeinde St. Jakobus Saterland hatte sich verpflichtet, für die Kosten für den Bau einer Mittelschule in der in der westbengalischen Heimat von Kaplan Asirvatham „Asir“ Rajendran aufzukommen, das Missionswerk hatte die Zwischenfinanzierung genehmigt und auch ein Grundstück war gefunden. Doch dann kam die schlechte Nachricht, an die sich Kaplan „Asir“ heute noch mit Bauchschmerzen erinnert.



Wegen einer Mülldeponie in der Nähe verweigerten die indischen Behörden die Baugenehmigung und der erste Spatenstich, der für 2017 geplant war, musste erst einmal auf Eis gelegt werden. Dann hörte das Ehepaar Meyer von der Misere.