Saterland: Frau mit Axt bedroht

Symbolfoto: dpa

Nordkreis (mt). Nicht im Griff hatte sich offenbar ein 16-Jähriger aus Strücklingen, der in der Nacht zu Sonntag eine Schlägerei anfing. Gegen 1.30 Uhr ging er auf der Strücklinger Hauptstraße zunächst auf einen 17-Jährigen aus Ramsloh los und schlug ihn mit der Faust. Danach sollte es auch bei einem 18-Jährigen aus Strücklingen nicht bei Worten bleiben, auch hier schlug der junge Mann zu, wie die Polizei mitteilte.



Streitigkeiten und körperliche Auseinandersetzungen zwischen mehreren Personen gab es eine Stunde zuvor auch in Scharrel. Ein 37-jähriger Scharreler bedrohte dabei eine 20-Jährige aus Oldenburg mit einer Axt.



Daraufhin griffen Zeugen ein und entwaffneten den Saterländer, der dabei ebenso leicht verletzt wurde wie einer der Kontrahenten. Die Polizei wurde alarmiert und der 37-jährige Verursacher von den Beamten nach ärztlicher Versorgung in Gewahrsam genommen.