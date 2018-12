Symbolfoto: dpa

Sedelsberg. 133 Kunststoffpaletten haben bislang aunbekannte in der Nacht von Donnerstag, 22 Uhr, auf Freitag 6 Uhr, in Sedelsberg entwendet. Tatort ist ein eingezäuntes Betriebsgelände an der Robert-Bosch-Straße. Zeugen, die verdächtige PKW oder Kleintransporter zur genannten Zeit in der Robert-Bosch-Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Friesoythe unter Tel. 04491/9316-0 in Verbindung zu setzen.