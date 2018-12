„Verlieren überaus kompetenten Kollegen“

Anerkennung für Leistung: Der erste Gemeinderat Wilhelm Hellmann (Zweiter von links) wurde vom Rat verabschiedet (von links): Nachfolger Jens Gralheer, Jens Immer, Ratsvorsitzender Dr. Heinrich Norrenbrock, Elisabeth Schramm, Dr. Henning Hormann, Franz Hericks und Bürgermeister Thomas Otto. Foto: mpe

Von Hans Passmann



Saterland. 1971 hatte er seine Ausbildung in seinem Heimatort bei der damals noch selbständigen Gemeinde Scharrel aufgenommen, nun wurde der langjährige Erste Gemeinderat der Gemeinde Saterland, Wilhelm Hellmann, offiziell mit Ablauf des Monats November in den Ruhestand versetzt. Im Sitzungssaal des Rathauses verabschiedete sich Hellman am Donnerstagabend vom Rat der Gemeinde. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 1. Dezember entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.