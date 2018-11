Polizisten getreten: Saterländerin verurteilt

Symbolfoto: Bänsch

Saterland/Oldenburg (ma). Undank ist der Welten Lohn: Zwei Polizisten haben im Sommer dieses Jahres eine sturzbetrunkene Frau aus dem Saterland direkt bis nach Hause gebracht. Zum Dank wurden die beiden Beamten aufs Übelste beleidigt und auch noch getreten. Deswegen hat das Cloppenburger Amtsgericht die 45-Jährige wegen Widerstands gegen Polizeibeamte und Beleidigung zu einer Geldstrafe von 700 Euro verurteilt.



