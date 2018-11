Saterländerin bei Unfall tödlich verletzt

Symbolfoto: dpa

Saterland/Friedrichsfehn (mab). Für die 55-Jährige aus dem Saterland kam jede Hilfe zu spät: Wie die Polizei im Ammerland mitteilte, ist die Saterländerin am Freitagmorgen bei einem Unfall in Friedrichsfehn derart schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Der Unfall passierte gegen 6.40 Uhr auf einer Straße in dem Ortsteil von Edewecht. Die 55-Jährige wollte die Straße zu Fuß überqueren und wurde vom Wagen eines 19-Jährigen aus Buxtehude erfasst. Ersthelfer und Rettungskräfte versuchten noch, die Frau zu reanimieren. Die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall dauern noch an.