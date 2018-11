Raubüberfall als Rache für Vergewaltigung?

Symbolfoto: dpa

Saterland (ma). Wegen schweren Raubes müssen sich seit Mittwoch ein 22-Jähriger aus dem Saterland und ein 24-Jähriger aus Garrel vor der 2. Großen Strafkammer des Oldenburger Landgerichts verantworten. Den beiden Angeklagten wird vorgeworfen, am 7. März einen Oldenburger in dessen Wohnung überfallen, zwei Stunden lang eingesperrt, mit einem Messer bedroht und schließlich ausgeraubt zu haben. . Sie hätten in der Tatnacht eine Vergewaltigung rächen wollen, erklärte der Saterländer am Mittwoch. Den Vorwurf der Anklage räumte der 22-Jährige umfänglich ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 22. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.