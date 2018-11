Enercon bestätigt Risse an Windkraftanlagen

Archivfoto: dpa

Saterland (mab). Der Windkraftanlagenhersteller Enercon will nach Informationen des Norddeutschen Rundfunks (NDR) seine sämtlichen Windkraftanlagen unter die Lupe nehmen. Zuvor hat das Auricher Unternehmen bestätigt, dass an 75 Anlagen in ganz in Deutschland Risse festgestellt wurden - darunter 45 Windräder im benachbarten Emsland, wie die Neue Osnabrücker Zeitung berichtete.



Die Schäden seien bei Routinekontrollen festgestellt worden. Gleichwohl betont das Unternehmen, dass zu keinem Zeitpunkt Einsturzgefahr bestanden hätte. Die Risse würden sich lediglich negativ auf die Lebensdauer auswirken und nur zwei Anlagentypen mit einer Nabenhöhe von 159 Metern betreffen. Sie seien erst in den letzten zwei Jahren aufgebaut worden.



Enercon hat vor fünf Jahren im Saterländer Ostermoor 24 Windräder aufgebaut. Davon werden 13 Anlagen als Bürgerwindpark betrieben - an ihm sind rund 600 Bürger und Mitglieder der Raiffeisenbank Scharrel beteiligt. Dieser Anlagentyp E-101 soll laut NDR wie alle anderen Anlagen auch nun genauer beobachtet werden.