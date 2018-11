Brandstiftung: 20-jähriger Feuerwehrmann verurteilt

Symbolfoto: dpa

Saterland/Cloppenburg (ma). Eine beispiellose Brandserie hat im Sommer die Feuerwehr im Saterland/Ortsteil Ramsloh in Atem gehalten. Fast täglich brannten Hecken, Moorflächen und Lauben. Für mindestens acht dieser Brände soll ein 20-Jähriger aus dem Saterland verantwortlich sein.



Das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht sprach den Angeklagten der Brandstiftung und der Sachbeschädigung schuldig. Der Angeklagte wurde unter Betreuung gestellt. Außerdem muss er Schadenersatz leisten und an psychologischen Beratungsgesprächen teilnehmen



Das sei eine große Dummheit gewesen, zeigte sich der Angeklagte, der Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gewesen ist, geständig und reuig. Das wirkte sich strafmildernd aus.