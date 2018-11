CD öffnet Seeltersk-Kanal für Kinderohren

Die Hörspiel-CD „Oo, wät fluch is Panama“ stellten die Akteure den Gästen vor: Elias Wallschlag (vorne von links), Simon Schade, Gretchen Grosser, Leon Blechschmidt, Joana Fischer (hinten von links): Ivan Angelo, Karl-Peter Schramm, Bürgermeister Thomas Otto, Stephanus Dannebaum und Ingeborg Remmers. Foto: M.Passmann

Von Hans Passmann



Scharrel. Saterfriesisch bezeichnet die kleinste Sprachinsel Europas und wird in der Gemeinde Saterland gesprochen. Doch die Traditionssprache wird immer seltener verwendet. Ewa 2000 Menschen sind heute noch dieser Sprache mächtig. „Für die Förderung und den Erhalt der saterfriesischen Sprache wird es immer wichtiger, sie nicht nur in schriftlicher, sondern auch in hörbarer Form zu dokumentieren und festzuhalten“, betont Lehrerin Ingeborg Remmers.



Das ist nun mit dem Hörspiel „Oo wät fluch is Panama“ gelungen“, meinte sie, als sie zusammen mit Musiker Ivan Angelov aus Strücklingen die CD zum Hörspiel im Kulturhuus in Scharrel den Gästen und Sponsoren vorstellte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.