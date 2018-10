Flucht vor Polizei endet in Sackgasse

Symbolfoto: dpa

Scharrel (mab). Ein 27-Jähriger ist am frühen Freitagmorgen vor der Polizei geflohen – offenbar, weil er unter dem Einfluss von Drogen am Steuer saß. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine Streife den Renault Twingo gegen 4.30 Uhr auf der Hauptstraße in Scharrel zwecks einer Verkehrskontrolle stoppen. Der 27-Jährige ignorierte aber die Haltezeichen der Polizei und trat aufs Gaspedal. Wie die Polizei am Freitagmittag mitteilte, wurden während seiner flucht zwei unbeteiligte Autofahrer gefährdet. Sie hätten ausweichen müssen, um in letzter Sekunde einen möglichen Zusammenstoß zu verhindern.



Die Flucht endete in einer Sackgasse im Bereich des Schulweges. Die Beamten bemerkten schnell den berauschten Zustand des 27-Jährigen. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Dementsprechend wurde eine Blutprobe angeordnet. Im Rahmen des eingeleiteten Strafverfahrens bittet die Polizei, das sich die beiden Autofahrer, die gefährdet wurden, unter 04491/93160 melden.