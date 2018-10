21-Jähriger verlängert seine Haftzeit

Symbolfoto: Vorwerk

Saterland/Cloppenburg (ma). Während eines laufenden Verfahrens hat ein 21-Jähriger aus dem Saterland weitere Straftaten begangen. Dafür ist er am Donnerstag vom Jugendschöffengericht des Cloppenburger Amtsgerichts zu weiteren acht Monaten Jugend-Gefängnis verurteilt worden. Anfang des Jahres war der Angeklagte als angeblicher Kreditvermittler aufgetreten. Er bot im Internet Darlehen an, kassierte die Bearbeitungsgebühren, lieferte aber kein Geld. Anschließend wurde bekannt, dass er nur drei Tage vor dem damaligen Gerichtstermin weitere Ebay-Betrügereien begangen hatte. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.