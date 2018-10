Symbolfoto: dpa

Ramsloh (mab). Eine Einbruchserie in Ramsloh beschäftigt derzeit die Polizei im Nordkreis. Zwischen Montag und Mittwoch sind ein Kindergarten, eine Zahnarztpraxis und ein Bürogebäude aufgebrochen worden.



In der Nacht zu Mittwoch stiegen die Täter in eine Zahnarztpraxis an der Hauptstraße ein. Die medizinischen Geräte waren offenbar nicht von Interesse. Stattdessen nahmen die Einbrecher eine bislang unbekannte Summe Bargeld mit. Ein paar Hausnummern weiter, ebenfalls an der Hauptstraße, durchwühlten die Einbrecher die Büros eines Pflegedienstes. Sie stahlen Bargeld aus einer Geldkassette. Hier entstand ein Schaden von 1500 Euro.



Zwischen Montagabend, 19 Uhr, und Dienstagmorgen, 7 Uhr, wurde in einen Kindergarten an der Marktstraße eingebrochen. Die Täter stiegen durch ein Fenster ein. Auch hier wurden die Räume durchwühlt. Von Interesse war ebenfalls nur Bargeld. In allen Fällen hoffte die Polizei auf Zeugenhinweise unter 04498/2111.