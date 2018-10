Sprayer auf frischer Tat ertappt

Symbolfoto: dpa

Sedelsberg (mab). Die Friesoyther Polizei ermittelt gegen einen 18- und einen 19-Jährigen aus dem Saterland wegen Sachbeschädigung. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden die Beamten von Zeugen am Sonntagabend informiert. Sie hatten die beiden Männer bei einer Unterführung beobachtet. Der Verdacht: Beide wollten offenbar die Wand mit Farbe besprühen. Der Verdacht sollte sich bestätigen. Als die Polizisten an der besagten Stelle an der Neuscharreler Straße ankamen, waren die beiden junge Männer gerade damit beschäftigt, mit Spraydosen einen Schriftzug zu sprühen. Die beiden jungen Männer wollten zu Fuß flüchten, als sie die Polizei bemerkten. Doch sie konnten nach kurzer Zeit gestellt werden. Laut Polizei wurde umfangreiches Beweismaterial sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.