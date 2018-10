Kasse einer Milchtankstelle gestohlen

Symbolfoto: dpa

Ramsloh (her). Zu einem schweren Diebstahl aus einer Milchtankstelle in Ramlsoh ist es in der Nacht zu Mittwoch gekommen. Nach Angaben der Polizei kamen drei bislang unbekannte Täter um 4.19 Uhr zum Tatort an der Straße Am Ostermoor.



Zwei Täter seien ausgestiegen und haben die Geldkassette gewaltsam geöffnet. Sie erbeuteten Bargeld in Höhe von 130 Euro, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 1300 Euro.



Die beiden Diebe werden wie folgt beschrieben: Der erste Mann soll gräuliche Arbeitsschuhe, eine grauschwarze Arbeitshose, Handschuhe und eine helle Jacke mit blauen Ärmeln und schwarz abgesetzten Taschen getragen haben. Außerdem trug er eine Totenkopf-Maske.



Der zweite Täter habe schwarze Schuhe, eine bläuliche Hose und einen grauen Kapuzenpullover getragen. Der Autofahrer kann nicht näher beschrieben werden, auch das Modell des Tatfahrzeuges ist unbekannt. Hinweise nimmt die Polizei Saterland unter Tel. 04498-2111 entgegen.