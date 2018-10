Landwirt tot in seinem Stall aufgefunden

Symbolfoto: dpa

Scharrel (mab). Die Cloppenburger Polizei geht von einem tragischen Unglück aus: Am 1. Oktober ist ein 62-jähriger Landwirt aus Scharrel tot in seinem Stall entdeckt worden. Wie die Cloppenburger Polizei am Donnerstag der MT bestätigte, hatte ein Mann den toten Landwirt gefunden. Die genaue Todesursache steht noch nicht fest. Womöglich sei der 62-Jährige von einem Bullen angegriffen und dabei tödlich verletzt worden. Nähere Angaben werden aufgrund der laufenden Ermittlungen nicht gemacht.