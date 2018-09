Saterlands Bürgermeister Thomas Otto gratulierte und ernannte Jens Gralheer zum neuen Ersten Gemeinderat, der Wilhelm Hellmann ablöst, der in den Ruhestand geht (von links). Foto: Martin Pille

Saterland (pi). Der künftige Erste Gemeinderat der Gemeinde Saterland heißt Jens Gralheer. Einstimmig wurde der 52-jährige am Montagabend in der Ratssitzung im Rathaus für die nächsten acht Jahre gewählt, nachdem der Rat im August entschieden hatte, die Stelle nicht öffentlich auszuschreiben. Er tritt ab 1. Dezember die Nachfolge von Wilhelm Hellmann an, der dann nach 47-jähriger Tätigkeit für die Gemeinde in den Ruhestand tritt.