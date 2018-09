LSG-Spitze plant „richtig gute Schule“

Aus dem aktuellen Findungsprozess soll ein erfolgreiches Konzept werden

Planen neues Leitbild und Konzept: Daniela Logemann (stellvertretende Schulleiterin) und Schulleiter Klaus Finsterhölzl. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Saterland. Ideen, Zeit, Platz und Energie sind vorhanden. Gepaart mit einer gesunden Portion Idealismus planen Klaus Finsterhölzl und Daniela Logemann (45) „eine richtig gute Schule“. Ein Versuch sei es allemal Wert, zeigt sich die neue Spitze des Laurentius-Siemer-Gymnasiums (LSG) in Ramsloh überzeugt. Pädagogisch auf einer Wellenlänge soll es im Saterland weitergehen. Der Findungsprozess für ein neues Konzept ist gestartet, das sich weg von ausnahmslos starren Strukturen und Frontal unterricht hin zu lebendig gestalteten Lehrplänen bewegt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 15. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.