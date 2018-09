Kinder fräsen Vogelhaus per Knopfdruck

Caritas-Verein Altenoythe feiert Standortfest im Saterland

Tag der offenen Tür: Leitung und Caritas-Mitarbeiter informieren am kommenden Sonntag über Leistungsstärke und Schwerpunkte. Foto: cl

Von Claudia Wimberg



Saterland. Scharrel stand als neuer Standort fest. Die LMG-Nord (Laserschneiden-Metallverarbeitung-Gerätebau) als Tochterunternehmen hatte sich bereits sechs Jahre zuvor angesiedelt, die Tischlerei des Caritas-Vereins Altenoythe folgte, um sich großzügiger und effizienter aufstellen zu können. Logistisch kein Problem, menschlich jedoch eine Herausforderung. „Beschäftigte sollten ihre gewohnte Altenoyther Umgebung mit Freunden und Bekannten verlassen, um im Saterländer Gewerbegebiet zu arbeiten“, erinnert sich Werkstatt-Leiter Ludger Rohe noch gut an die Anfänge 2008. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.