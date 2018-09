Keine Beweise für Geldfälschung

Symbolfoto: Hermes

Saterland/Cloppenburg. Vom Vorwurf der Geldfälschung hat das Schöffengericht am Cloppenburger Amtsgericht am Freitag einen 27Jährigen aus dem Saterland freigesprochen. Damit erfüllte das Gericht die Anträge der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung. Nichts konnte in dem Verfahren sicher festgestellt werden, was einen Schuldspruch gerechtfertigt hätte. Der Angeklagte gilt als unschuldig.



Laut ursprünglicher Anklage soll der Angeklagte von einem Bekannten fünf falsche Fünfziger für 15 echte Euro gekauft haben. Damit nicht genug: Der Angeklagte soll die „Blüten" im Saterland auch in den Zahlungsverkehr gebracht haben. Das sind schwere Vorwürfe. Aber nichts ließ sich belegen oder beweisen.