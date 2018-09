Mit vier Pfoten Generationen verbinden

Hundetrainerin setzt neues Projekt mit Schülern des LSG um

Auf den Hund gekommen: Die Schüler des LSG werden mit Kimi und Frida Senioren eine Freude bereiten. Foto: Wimberg

Von Claudia Wimberg



Ramsloh. Nachdem Frida und Kimi den Boden von Krümeln befreit hatten, beschnupperten sie freudig ihre neuen Mitstreiter. Mit 24 Schülern der sechsten bis achten Klasse des Laurentius-Siemer-Gymnasiums in Ramsloh werden sich die beiden Hütehunde (Pon) ab jetzt einmal pro Woche treffen. „Vier Pfoten verbinden Generationen“, heißt das Projekt, das Jugendliche mit Hunden und Senioren, die an Demenz erkrankt sind, zusammenführt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 6. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.