OM-Familientag vergnügt rund 10000 Gäste

Über 60 familienfreundliche Aktionen

Jubel um bunte Figuren: Mit Musik und Animation kamen Kinder auf dem Familientag in Bewegung. Foto: Wilhelm Hellmann

Von Wilhelm Hellmann



Ramsloh. Riesenerfolg für den Familientag des Oldenburger Münsterlandes: Über 100 Vereine, Verbände und Einrichtungen haben am Wochenende in Ramsloh (Gemeinde Saterland) mit ihren ehrenamtlichen Helfern rund 10000 Besuchern ein buntes Programm mit über 60 Aktionen und spannenden Spielen geboten – und das alles kostenfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 3. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.