In Ramsloh sind Clowns unterwegs

Familientag des Oldenburger Münsterlandes bietet am Sonntag kostenlosen Spaß für alle

Clowns: „Theo & Bert“ freuen sich bereits auf Sonntag und den OM-Familientag 2018 im Saterland. Foto: Verbund OM/Dahmen

Saterland (mt). Am Sonntag spricht vieles für einen Besuch in Ramsloh. Denn parallel zum Krammarkt der Gemeinde Saterland bietet der Familientag des Oldenburger Münsterlandes ab 13 Uhr ein kostenfreies Aktionsprogramm mit Spiel, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie. Dafür sorgen vor allem viele Vereine mit ihren ehrenamtlichen Helfern. Ob Hubschrauberrundflüge oder Krangondelfahrten, Hüpfburgen, Maltische, Kistenstapeln, Ballkanone, Zirkuszelt mit Mitmachaktionen oder auch eine Riesenmurmelbahn und Airbrush-Tattoos – alles ist für Kinder kostenfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.