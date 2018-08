Diebstahl kostet der Freundin den Job

Symbolfoto: Bänsch

Saterland/Cloppenburg. Wegen Einbruchsdiebstahls hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 24-Jährigen aus dem Saterland zu sechs Monaten Haft verurteilt. Der Angeklagte muss aber noch nicht ins Gefängnis. Das Gericht setzte die Vollstreckung der Strafe zur Bewährung aus. Den Feststellungen zufolge war der 24-Jährige im November vorigen Jahres in ein Einzelhandelsgeschäft im Saterland eingebrochen und stahl 150 Euro aus dem Sozialraum. Seine Freundin hatte in der Firma einen Ausbildungsplatz gefunden. Nach dem Diebstahl wurde sie entlassen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 30. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.