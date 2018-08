Motorradfahrer bei Unfall verstorben

Auf der Friesoyther Straße an der Einmündung der Straße „Am Küstenkanal“ kam es am Freitagabend zu dem folgenschweren Verkehrsunfall bei dem der Motorradfahrer tödlich verletzt wurde. Bis in die späten Abendstunden war die Straße komplett gesperrt. Foto: hn

Sedelsberg (hn). Tödlich verletzt worden ist ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend gegen 20 Uhr auf der Friesoyther Straße in Sedelsberg. Ein in Richtung Friesoythe fahrender Pkw-Fahrer übersah vermutlich beim Links-Abbiegen in die Straße „Am Küstenkanal“ im C-port einen aus Richtung Friesoythe kommenden Motorradfahrer und prallte mit ihm zusammen.



Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock. Die Friesoyther Straße und die Sedelsberger Straße zwischen dem Küstenkanal und Friesoythe war komplett gesperrt. Eine genaue Untersuchung des Unfallherganges stand am Freitagabend noch an.