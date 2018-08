34-Jähriger zu lebenslanger Haft verurteilt

Symbolfoto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Saterland. Wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge ist ein 34-Jähriger aus dem Saterland am Dienstag zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt worden. Zudem ordnete der Richter eine zeitlich unbegrenzte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie an. Wie berichtet, hatte der Mann am 4. Januar dieses Jahres seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin zu Tode vergewaltigt. Sie war verblutet. Der Vorsitzende Richter Sebastian Bührmann zeigte sich empört und bestürzt.