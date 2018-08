Mordprozess: Urteilsverkündung verschoben

Foto: dpa

Von Franz-Josef Höffmann



Saterland. Das Urteil im Saterländer Mordprozess ist um eine Woche verschoben worden. Es soll nun am 14. August verkündet werden. Wie berichtet, ist in dem nichtöffentlichen Verfahren vor der Oldenburger Schwurgerichtskammer ein 34 Jahre alter Mann aus dem Saterland wegen Mordes angeklagt. Er soll am 4. Januar dieses Jahres seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin zu Tode vergewaltigt und grausam verstümmelt haben.