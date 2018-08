E-Bike-Fahrer nach Unfall gestorben

Foto: Passmann

Saterland (mab/mp). Wie die Polizei am Donnerstag mitgeteilt hat, ist der 82-Jährige aus Holterfehn an seinen schweren Verletzungen gestorben. Der Rentner ist wie bereits berichtet am Sonntag bei einem Unfall auf dem Langholter Weg verunglückt. Nach Polizeiangaben wollte der Mann vom Moorrandweg kommend die Straße überqueren, um auf den Radweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Dabei übersah er ein aus Richtung Langholt kommendes Auto. An dessen Steuer saß ein 70-Jähriger aus Papenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei schleuderte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe. Dabei hatte der 82-Jährige schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.