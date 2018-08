Katzenschwemme rollt auf Tierheim zu

Katzenelend: Weil sich zu wenige Menschen an die im Landkreis geltende Kastrationspflicht halten, vermehren sich die Tiere unkontrolliert und die Babys landen im Tierheim. Foto: Schulte/Tierheim

Sedelsberg (mt). Tierheimleiterin Rita Schulte stehen die Sorgen auf die Stirn geschrieben Sie und ihre Mitarbeiterinnen befürchten, dass eine Katzenschwemme auf das Tierheim zurollt. „Allein im Juni wurden 40 Katzenkinder aufgenommen“, berichtet sie und appelliert an alle Besitzer: „Lassen Sie Ihre Katzen kastrieren, weibliche ebenso wie männliche. Nachwuchs stellt sich immer ein und wir dürfen es nicht zulassen, dass sich frei lebende Katzen, Hauskatzen mit Freigang und Wohnungskatzen weiter unkontrolliert vermehren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.