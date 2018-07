Familienstreit eskaliert im Imbiss

Symbolfoto: dpa

Saterland (mab). Nachdem ein Familienstreit offenbar völlig aus dem Ruder gelaufen ist, musste die Polizei am Sonntagnachmittag nach mehreren Tätern fahnden. Der Ort des Geschehens ist ein Imbiss in Scharrel. Dort ging eine Fensterscheibe zu Bruch, der Polizei wurde ein Leichtverletzter gemeldet. Die Täter flüchteten anschließend mit ihren Autos, konnten dann aber in der Nähe von Edewecht gestellt werden. Wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte, gab es zwischen dem 52-Jährigen, der leicht verletzt wurde, offenbar einen familiären Streit mit drei weiteren Personen. Dabei handelt es sich um eine 49-Jährige und einen 28-Jährigen aus Wilhelmshaven und einen Mann aus Bremen im Alter von 30 Jahren.

Nächster Artikel aus Saterland:

30.07.2018 | Mordprozess: Gericht fällt Urteil am 7. August