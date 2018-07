Mordprozess: Gericht fällt Urteil am 7. August

Symbolfoto: dpa

Saterland/Oldenburg (ma). Im Saterländer Mordprozess vor der Schwurgerichtskammer des Oldenburger Landgerichtes soll am 7. August das Urteil verkündet werden. Das hat das Landgericht am Montag bestätigt. Angeklagt in dem Verfahren ist ein 34 Jahre alter Mann aus dem Saterland. Er soll am 4. Januar seine zwei Jahre jüngere Lebensgefährtin vergewaltigt und getötet haben.



Der Prozess wurde größtenteils nicht öffentlich geführt. Hintergrund ist unter anderem die besonders grausame Art und Weise, wie die 32-Jährige getötet wurde. Erwartet wird nun noch ein psychiatrisches Gutachten. Damit soll geklärt werden, ob der Angeklagte womöglich schuldunfähig sein könnte.