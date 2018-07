Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Foto: Passmann

Ramsloh (mp). Schwerste Kopfverletzungen erlitt ein 82-jähriger Radfahrer aus Holterfehn bei einem Verkehrsunfall am Sonntag auf dem Langholter Weg im Saterland. Nach Polizeiangaben wollte der Mann vom Moorrandweg kommend den Langholter Weg überqueren, um auf den Radweg auf der anderen Straßenseite zu gelangen. Dabei übersah er ein aus Richtung Langholt kommendes Auto. An dessen Steuer saß ein 70-Jähriger aus Papenburg. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei schleuderte der Radfahrer gegen die Windschutzscheibe. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt und Sanitäter wurde der Schwerverletzte mit dem Rettungshubschrauber Christopher 6 in einen Klinik geflogen.

