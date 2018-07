St. Jakobus feiert Fest der Begegnung

Jung und Alt fanden ein großes und abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot. Foto: M. Passmann

Von Hans Passmann



Ramsloh. Reger Betrieb herrschte am Sonntag beim Fest der Begegnung der St. Jakobus Kirchengemeinde Saterland. Das Fest im Ramsloher Pfarrheim und rundherum war verbunden mit dem Patronatsfest und gleichzeitig auch ein Jubiläum: Die Kirchengemeinde feierte zehn Jahre Zusammenschluss der vier katholischen Pfarrgemeinden Ramsloh, Scharrel, Sedelsberg und Strücklingen.