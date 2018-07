Gericht will Familienstreit nicht wieder anfachen

Symbolfoto: Bänsch

Saterland/Cloppenburg. Häusliche Gewalt im Saterland. Ausgerechnet am ersten Weihnachtstag vorigen Jahres ist es in innerhalb einer Familie im Saterland zu einem heftigen Streit gekommen.Doch mittlerweile hatte sich die Situation beruhigt. Das Paar lebt nun getrennt, die gemeinsamen Kindern wohnen bei der Mutter. Alle haben sich wieder vertragen.Am Ende wurde das Verfahren gegen den Angeklagten eingestellt. Das solle zur Befriedung beitragen, so die Vorsitzende Richterin. Den ausführlichen Gerichtsbericht lesen Sie in der Ausgabe vom 27. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.