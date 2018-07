Zehn Jahre gemeinsam auf dem Weg

Laden ein: Kirchenvertreter Georg Pugge, Werner Stavermann, Georg Wallschlag, Pfarrer Ludger Fischer und Karsten Knelangen (von links). Foto: Mikulski

Von Claudia Wimberg



Saterland. Der Weg war nicht immer ganz leicht. Ein paar steilere Kurven waren zu nehmen, ein paar Steine wegzuräumen. Doch aus dem Weg wollten sich die ehemals vier katholischen Pfarrgemeinden des Saterlandes mit insgesamt rund 8000 Gläubigen nie gehen und haben die Fusion somit nicht nur auf dem Papier als notwendigen Prozess akzeptiert, sondern sie mit Leben gefüllt. Vor zehn Jahren wurde mit Festakt und Gottesdienst die neue Pfarrgemeinde „St. Jakobus Saterland“ gegründet, am kommenden Sonntag, 29. Juli, wird der runde Geburtstag mit einem Fest der Begegnung, das mit dem Patronatsfest verbunden ist, gefeiert. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 24. Juli entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.