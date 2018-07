20-Jähriger gibt acht Brandtsiftungen zu

Foto: Thomas Giehl / Gemeindepressewart

Saterland (her). Brandserie aufgeklärt: Ein 20-Jähriger aus dem Nordkreis steht im dringenden Verdacht seit Anfang Juli acht Brände im Saterland gelegt zu haben. Nach Angaben der Polizei führten die Ermittlungen nach einem Flächenbrand auf die Spur des jungen Mannes. Das Feuer hatte sich am 12. Juli gegen 1.40 Uhr, im Ortskern von Ramsloh ereignet.



Da die Polizei eine Selbstentzündung ausschließen konnte, rückte der Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungen. Auf Anordnung des Amtsgerichtes Oldenburg wurde am Donnerstag die Wohnung des 20-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Ermittler Beweismittel, die auf eine Tatbeteiligung schließen ließen.



Der Tatverdächtige räumte schließlich die Brandstiftungen ein. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Ermittlungen entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Tatverdächtige die Brände aus Langeweile gelegt haben. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe mehreren tausend Euro.