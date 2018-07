Gegenseitig zur riskantem Autorennen provoziert

Symbolfoto: dpa

Saterland/Cloppenburg (ma). Weil sie sich mit ihren Fahrzeugen ein Rennen geliefert und sich gegenseitig äußerst riskant überholt haben sollen, müssen zwei 20-jährige Heranwachsende aus dem Saterland nun an einem Verkehrsseminar teilnehmen. Das hat am Mittwoch das Jugendgericht am Cloppenburger Amtsgericht so entschieden. Mit der Auflage zur Verkehrserziehung sind die beiden Angeklagten noch gut davongekommen.



Ursprünglich wurde sie wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung angeklagt. Weil aber im Verfahren nicht genau geklärt werden konnte, was am Tag des Geschehens wirklich passiert ist, stellte das Gericht das Verfahren wegen vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung ein.