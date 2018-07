Foto: Thomas Giehl / Gemeindepressewart

Ramsloh (mt). Zu einem Moorbrand ist die Feuerwehr Ramsloh am Donnerstagmorgen zur Moorgutsstraße gerufen worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr sah man schon eine Fläche von 50 Quadratmetern in Flammen. Schnell wurde das Feuer durch die Kameraden der Feuerwehr Ramsloh gelöscht, so dass Schlimmeres verhindert wurde. Auch zu diesem Einsatz war die Polizei vor Ort. Dies war innerhalb der letzten zwölf Tage der 16 Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr Ramsloh.