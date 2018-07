Gericht: Gürtel ist ein gefährliches Werkzeug

Symbolfoto: Vorwerk

Saterland/Cloppenburg (ma). Wegen gefährlicher Körperverletzung hat das Cloppenburger Amtsgericht am Mittwoch einen 33 Jahre alten Mann aus dem Saterland zu neun Monaten Haft auf Bewährung verurteilt. Im Rahmen der Bewährungsauflagen muss der Angeklagte 800 Euro an die Opferhilfe zahlen. Den Feststellungen zufolge hat der 33-Jährige seine von ihm getrennt lebende Ehefrau mit einem Gürtel brutal geschlagen. Striemen auf den Oberschenkeln der Frau zeugten von der Intensität der Attacke.