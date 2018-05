Auch Fabritius findet Panama „fluch“

Neuer Beauftragter für nationale Minderheiten besucht Saterland

Mittendrin: Dr. Bernd Fabritius mit Scharreler Viertklässlern sowie Lehrerin Ingeborg Remmers, Schulleiter Torben Hinrichs, Bürgermeister Thomas Otto und Karl-Peter Schramm (hinten von links) vom Heimatverein. Foto: cl

VOn Claudia Wimberg



Scharrel. In Siebenbürgen ist er geboren und aufgewachsen, in Bayern seit über 30 Jahren zu Hause. Gestern ging es für Dr. Bernd Fabritius zum ersten Mal ins Saterland. Ein Kulturschock? „Nein, im Gegenteil, eine Kulturreise und ich bin begeistert“, sagte der neue Bundesbeauftragte für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten. Station machte der ehemalige CSU-Bundestagsabgeordnete in der „Litjen Skoule in Skäddel“. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 5. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.