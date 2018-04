Wenn die Berufung wie ein Blitz einschlägt

Vorfreude: Heinrich Thoben wird am Pfingstsonntag in Münster zum Priester geweiht. Foto: Lucht

Von Anke Lucht



Scharrel. Nach 38 Jahren im Einzelhandel schlug Heinrich Thoben einen ganz neuen Weg ein: Er ließ sich als Diakon ausbilden. Die Entscheidung, auch den nächsten Schritt zu vollziehen, fiel ihm nicht leicht. Er wuchs nur 150 Meter entfernt von der Kirche St. Peter und Paul in seinem Heimatort Scharrel auf. Trotz dieser räumlichen Nähe war der Weg zur Kirche im übertragenen Sinne für Heinrich Thoben weit: Mit über 50 Jahren entschied er sich, Priester zu werden. Am Pfingstsonntag wird er im St.-Paulus-Dom zu Münster geweiht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.