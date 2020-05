Betrunken und ohne Führerschein

Symbolfoto: dpa

Garrel/Cloppenburg (mab). Die Cloppenburger Polizei hat gegen einen 16-Jährigen aus Garrel und einen 35-Jährigen aus Cloppenburg mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. Das hat wohl besonders für den Jugendlichen weitreichende Konsequenzen.



Der 16-Jährige war am Samstagabend mit seinem Roller in Garrel unterwegs, als er von der Polizei gestoppt wurde. Der Jugendliche konnte den Beamten keine Fahrerlaubnis vorzeigen - er hat gar keine. Obendrein gab er bei der Verkehrskontrolle zu, dass er den Roller entdrosselt habe, damit der Motor nunmehr eine Geschwindigkeit von bis zu 45 km/h liefern könne. Im weiteren Gespräch bemerkten die Polizisten dann auch noch eine Fahne im Atem des 16-Jährigen. Der Test am Alkomaten bestätigte den Verdacht: 0,34 Promille. Für Fahranfänger unter 21 Jahren gilt ein striktes Alkoholverbot.



In Cloppenburg wurde die Polizei wiederum von einem aufmerksamen Zeugen angerufen. Er bemerkte auf dem Prozessionsweg einen Autofahrer mit einer "auffälligen Fahrweise". Der Fahrer habe das Auto abgestellt und sei dann zu Fuß weitergegangen. Anhand der Beschreibung konnten die Beamten in der Nähe den 35-jährigen Fahrer des Wagens ausfindig machen. Der Cloppenburger konnte keinen Führerschein vorzeigen. Als er einen Test am Alkomaten verweigerte, brachten ihn die Beamten ins Krankenhaus. Dort wurde auf Anordnung eine Blutprobe entnommen. Nun erwarten den Mann ein Verfahren wegen Fahrens ohne Führerschein und Trunkenheit im Straßenverkehr.

