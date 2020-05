Corona: Weiter stabile Zahlen

Symbolfoto: dpa

Kreis Cloppenburg (mab). Die Gesamtzahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Personen im Landkreis Cloppenburg ist bis Samstag auf 107 gestiegen. Es liegt ein neues positives Testergebnis in Friesoythe vor. Da gleichzeitig eine Person in Garrel genesen ist, bleibt die Zahl der nachweislich akut Erkrankten bei 10. Aktuell stehen 78 Einwohner unter häuslicher Quarantäne. Fünf an Covid-19 erkrankte Personen werden stationär in einem Krankenhaus behandelt.

