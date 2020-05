MT-Video: Das Wichtigste in Kürze

Kreis Cloppenburg (mt). News in aller Kürze: Wir möchten Sie in der Corona-Zeit täglich am Abend über die wichtigsten Ereignisse im Landkreis Cloppenburg und dem Oldenburger Münsterland informieren und gleichzeitig einen kleinen Ausblick auf die MT-Ausgabe von morgen geben.



Mit der heutigen Folge möchten wir die Reihe unserer Nachrichtensendungen beschließen. Unser Ziel war es, während der kontaktarmen Coronazeit möglichst viele Menschen auch online zu erreichen und zu informieren.



Sie haben das neue Videoformat zu einem Erfolg werden lassen: Eine durchweg positive Resonanz hat uns in den vergangenen Wochen begleitet, sehr erfreuliche Zahlen belegen das: Wir konnten in den vergangenen vier Wochen rund 230000 Menschen erreichen, es gab auf unseren Facebook- und You tube-Kanälen mehr als 117000 Aufrufe. Dafür bedanken wir uns sehr.







