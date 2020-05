Spargelessen kommt zu Gästen ins Haus

In der Küche: Wahid Madaloo und Hashi Bigzada bereiten das Menü im Dorfkrug in Cloppenburg vor. Foto: Hermes

Von Oliver Hermes

Kreis Cloppenburg. Trotz Corona-Einschränkungen und geschlossenen Lokalen bieten einige Gastronomen das jährliche Spargelessen des Verbundes Oldenburger Münsterland an. „Wir freuen uns. Es ist toll, dass die Gäste so solidarisch sind“, sagt Ute Schlömer vom Dorfkrug im Museumsdorf, der rund 100 Vorbestellungen verzeichnet hat.

Der Verzehr im Restaurant ist zwar nicht gestattet, aber ausgeliefert wird trotzdem. Spargelessen „to go“. Vom Dorfkrug aus bringen die Mitarbeiter das Menü zum alten Eingang, wo die Gäste warten. Die Gastronomen setzen größtenteils auf Produkte aus der Region. „Die Küche ist wie ein Zuhause. Es ist die 25. Auflage der Veranstaltung, in diesem Jahr sind 19 Betriebe aus dem Oldenburger Münsterland mit dabei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 09. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

08.05.2020 | Die Preise purzeln von Woche zu Woche