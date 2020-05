Die Preise purzeln von Woche zu Woche

Angebot reicht aus: Obwohl weniger Schweine angeliefert werden, zahlen die Schlachtunternehmen aktuell deutlich weniger, als noch vor einigen Wochen. Foto: dpa

Von Georg Meyer

Oldenburg. Mit den Schweinepreisen geht es seit Wochen nur in eine Richtung: abwärts. Am Mittwoch gab die Vereinigung der Vereinigung der Erzeugergemeinschaften für Vieh und Fleisch (VEZG) erneut einen vorläufigen Tiefstand bekannt. Der Kilopreis fiel auf 1,60 Euro. Gegenüber der Vorwoche sind das zehn Cent weniger. Das ist der niedrigste Stand seit April 2019.

Damals hatten die Auswirkungen der Afrikanischen Schweinepest (ASP) in China die Exporte erheblich angekurbelt und den Schweinefleischpreis zeitweise auf über zwei Euro klettern lassen. Doch durch die Corona-Krise geriet das Geschäft ins Stocken. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Die Lage am Fleischmarkt sei desaströs“, schreibt die VEZG. Das Angebot reiche aber für die reduzierte Nachfrage allemal aus, sodass Verluste bei allen Artikeln zu Buche schlugen. Doch selbst zu diesen Preisen falle der Absatz äußerst schwer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 09. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

