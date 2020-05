Alte Menschen stehen vor neuer Einschränkung

Verlorene Nähe: Im Karneval ließen sich Seniorinnen aus dem Wohnpark Lokschuppen noch in der Kita St. Augustinus schminken. Jetzt sollen sie einen einzigen Menschen auswählen, der sie besuchen darf. Foto: Kreke

Von Hubert Kreke

Kreis Cloppenburg. Die erste Lockerung ist nur wenige Tage alt, da steht den Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen die nächste Verschärfung ihres Besuchsrechts bevor: Ab Montag sollen die Kontakte alter und kranker Menschen in den stationären Einrichtungen auf eine einzige Person von außen beschränkt werden. Nach Informationen der MT wird die neue Verordnung des Landes heute im Laufe des Tages bekannt gegeben.

Das Gesundheitsministerium bestätigte die erneute Beschränkung. „Es kann sein, dass Angehörige dann losen müssen", räumte die Sprecherin auf Nachfrage ein. Nach der Aufhebung des absoluten Besuchsverbots Anfang dieser Woche war es bis zu drei Angehörigen oder engen Freunden gestattet, im wöchentlichen Wechsel für eine halbe Stunde zu Besuch zu kommen, wenn die Einrichtung strenge Hygiene-Auflagen erfüllt. Jetzt müssen sich Kinder, Ehepartner und Enkel darauf verständigen, wer auf Dauer den einzigen Zugang zu einem nahen Verwandten im Heim erhält.