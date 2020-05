Fußballer warten auf klare Vorgaben

Wann und wie geht es weiter? Die Amateurfußballer, hier Assemian Ahua von BW Ramsloh (links) und der Molberger Michael Stjopkin, blicken gespannt auf den kommenden Montag, wenn der NFV über die Saison 2019/2020 berät. Foto: Langosch

Von Rolf Wulfers

und Ludger Langosch

Kreis Cloppenburg. Seit dem vergangenen Mittwoch sind einige Lockerungen, was den öffentlichen Sport angeht, in Kraft. Nach den drastischen Einschränkungen mit der Unterbrechung des Spielbetriebs könnten die hiesigen Amateurfußballer wieder ins Training einsteigen. Vorausgesetzt, sie halten sich an die Hygienevorschriften, die der Niedersächsische Fußballverband (NFV) veröffentlicht hat. Vieles aber hängt davon ab, wie es mit der Saison weitergeht und wann die Fußballer in den Punktspielbetrieb zurückkehren, stellte sich in einer kleinen Umfrage der MT heraus. Zudem ist der Deutsche Fußballbund (DFB) aktuell dabei, ein Arbeitspapier „Wiedereinstieg in den Vereinsfußball“ zu erstellen. Der NFV wird am kommenden Montag (11. Mai) über das weitere Vorgehen beraten.

Was meinen Vertreter einiger Cloppenburger Vereine zur Lockerung? Matthias Risse (Trainer beim Landesligisten SV Bevern): „Man kann nur dann etwas machen, wenn man ein Ziel hat. Dieses Ziel gibt es aber derzeit noch nicht. Wir warten jetzt die Entscheidung des NFV, die ja bis zum 11. Mai fallen soll, ab. Sollte es im September mit der neuen Saison beginnen, kann man sich auf die Vorbereitung konzentrieren. Das ist dann aber nicht mehr meine Aufgabe, weil es jetzt meine letzte Saison ist. Aber wir werden uns schon nochmal mit der Mannschaft treffen."

