VW-Skandal: Höffmann sieht „Teilerfolg“

Verhandlung am Bundesgerichtshof: Erstmals wird in Karlsruhe über den Dieselskandal verhandelt. Symbolfoto: Hermes

Von Oliver Hermes

Kreis Cloppenburg. Zahlreiche Autobesitzer mit einem VW-Dieselmotor dürften gestern gespannt nach Karlsruhe geblickt haben. Erstmals hat der Bundesgerichtshof (BGH) verhandelt, ob den Käufern durch die unzulässige Abschaltvorrichtung in ihren Fahrzeugen ein Schaden entstanden ist.

In einer ersten Einschätzung zeigten sich die Richter skeptisch gegenüber der VW-Argumentation. Demnach sei den betroffenen Diesel-Besitzern durchaus ein Schaden entstanden. Man könne davon ausgehen, dass der Durchschnittskäufer einen Wagen mit dem Wissen über einen solchen Mangel nicht gekauft hätte. Somit gebe es einen ungewollten Kaufvertrag, der rückabgewickelt werden muss. Vereinzelt hatten bisher wenige Senate sowie das Oberlandesgericht Braunschweig noch zugunsten des Automobilherstellers entschieden. „Es ist gut, dass erst einmal grundsätzlich geklärt wird, ob ein Anspruch besteht“, sagt Rechtsanwalt Jan Oskar Höffmann, der zahlreiche Mandanten gegen VW vertritt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

Nächster Artikel aus OM & Region:

05.05.2020 | Corona: Ein neuer Fall in Essen